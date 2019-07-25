Порошенко прийшов на допит у ДБР після оголошення Труби про його неявку. Фото: "24 канал"

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Петро Порошенко прийшов на допит у Державне бюро розслідувань, незважаючи на те, що напередодні звернувся з проханням перенести його на кілька тижнів.

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Допит Порошенка щодо справи про продаж заводу «Кузні на Рибальській» олігарху Сергію Тігіпку був призначений на 15.30 25 липня. Але перед тим директор ДБР Роман Труба заявив про те, що екс-президент не прийде на запланований допит і пригрозив йому можливістю примусового приводу. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі о 14.50.

За словами Труби, ДБР дало Порошенко третій шанс — «гідно прийти на допит і надати свідчення». Він також додав, що остаточна дата проведення допиту — через два тижні, 8 серпня.

Через 25 хвилин після повідомлення Труби колишній президент разом зі своїм прес-секретарем і адвокатом з’явився біля відомства, після чого дав коротке інтерв’ю журналістам і зайшов всередину будівлі ДБР.

За словами Порошенка, навіть незважаючи на його заплановану міжнародну зустріч, йому довелося відкласти всі свої справи і з’явитися на допит, щоб «перешкодити потугам пана Портнова, який є представником Держбюро розслідувань, а також його поплічників у дискредитації України».

Нагадаємо, що спочатку Порошенко був викликаний у Держбюро розслідувань в якості свідка у кримінальному провадженні на 17 липня. Проте, тоді екс-президент на допит не з’явився, після чого його викликали повторно, призначивши нову дату — 25 липня. Вчора, 24 липня, Порошенко незаплановано прийшов у приміщення ДБР, щоб дати свідчення, але дату, визначену слідчим, не змінили.