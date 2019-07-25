Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Ukranews

«Доля автора буде несолодкою»: у команді Зеленського розповіли про перебіг розслідування щодо відеоролика з вантажівкою

25 лип 2019, 16:19
999

У команді чинного президента України Володимира Зеленського розповіли про перебіг розслідування щодо резонансного відеоролика часів цьогорічних президентських виборів, у якому вантажівка стрімко проїжджає перед тоді ще кандидатом у президенти Зеленським, який йде по дорозі.

Loading...

На сторінці команди Зеленського в соціальній мережі Фейсбук повідомляється, що у зв’язку з цього відео було відкрите кримінальне провадження за статтею «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча» (ст. 346 Кримінального кодексу).

Зазначається, що старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Національної поліції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень та ймовірного автора цього відео.

Доля автора буде несолодкою — обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, — наголошують у команді Зеленського й додають, що винні особи невдовзі будуть покарані.

Нагадаємо, про відкриття кримінального провадження за фактом появи цього відеоролика у поліції повідомили ще в середині квітня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Моряків із затриманого СБУ танкера відпустили до Росії — посольство (ФОТО)

Членам екіпажу затриманого в порту Ізмаїла Одеської області російського танкера NEYMA, причетного до нападу на кораблі ВМС України у Керченській протоці та полону українських моряків, після допиту дозволили повернутися в Росію

Новини України
17:54

«Доля автора буде несолодкою»: у команді Зеленського розповіли про перебіг розслідування щодо відеоролика з вантажівкою

У команді президента розповіли про перебіг розслідування щодо резонансного відеоролика, у якому вантажівка стрімко проїжджає перед Зеленським

Новини України
16:19
Новини партнерів
Загрузка...