«Доля автора буде несолодкою»: у команді Зеленського розповіли про перебіг розслідування щодо відеоролика з вантажівкою

Володимир Зеленський, фото: Ukranews

https://racurs.ua/ua/n124756-dolya-avtora-bude-nesolodkou-u-komandi-zelenskogo-rozpovily-pro-perebig-rozsliduvannya-schodo.html

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У команді чинного президента України Володимира Зеленського розповіли про перебіг розслідування щодо резонансного відеоролика часів цьогорічних президентських виборів, у якому вантажівка стрімко проїжджає перед тоді ще кандидатом у президенти Зеленським, який йде по дорозі.

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На сторінці команди Зеленського в соціальній мережі Фейсбук повідомляється, що у зв’язку з цього відео було відкрите кримінальне провадження за статтею «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча» (ст. 346 Кримінального кодексу).

Зазначається, що старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Національної поліції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень та ймовірного автора цього відео.

Доля автора буде несолодкою — обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, — наголошують у команді Зеленського й додають, що винні особи невдовзі будуть покарані.

Нагадаємо, про відкриття кримінального провадження за фактом появи цього відеоролика у поліції повідомили ще в середині квітня.