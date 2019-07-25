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Ракурс
Парламентські вибори: у шести округах продовжують рахувати голоси. Фото: AgroPolit

Парламентські вибори: у шести округах продовжують рахувати голоси

25 лип 2019, 15:36
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На позачергових парламентських виборах в Україні триває підрахунок голосів у шести округах.

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До списку потрапив 207-й округ (Чернігівська область), де за лідерство змагаються Максим Зуєв від партії «Слуга народу» та самовисуванець Ігор Рибаков. Також підрахунок триває на ще одному чернігівському окрузі № 206, де головними опонентами стали Антон Поляков від президентською партії та діючий народний депутат Максим Микитась. Про це повідомляється на сайті Центрвиборчкому.

На Донеччині в окрузі № 49 за перемогу змагаються двоє опозиціонерів та представник пропрезидентської партії: Валерій Гнатенко від «Опозиційної платформи — за життя», Борис Колесніков від «Опозиційного блоку» та шоумен Сергій Сивохо від «Слуги народу».

На Черкащині за лідерство у 195-му окрузі конкурують самовисуванець Євгеній Курбет та Олег Арсенюк від «Слуги народу». У Львівській області у окрузі № 125 змагаються двоє самовисуванців (Юрій Доскіч та Андрій Лопушанський) та кандидат від президентської партії (Микола Яворський).

На Київщині у 95-му окрузі також ще не порахували голоси. Тут за першість головними конкурентами виявилися самовисуванці Володимир Карплюк та Дмитро Горобець.

Зазначимо, що у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях можуть повторно перерахувати голоси. Наразі відкрито кримінальне провадження через те, що члени однієї з дільниць не хочуть брати участь у повторному підрахунку голосів.

Як раніше повідомлялося, на Закарпатті члени однієї виборчої комісії отруїлися та не можуть рахувати голоси.

Джерело: Ракурс


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