Парламентские выборы: в шести округах продолжают считать голоса. Фото:AgroPolit

https://racurs.ua/n124754-parlamentskie-vybory-v-shesti-okrugah-prodoljaut-schitat-golosa.html

Ракурс

На внеочередных парламентских выборах в Украине продолжается подсчет голосов в шести округах.

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В список попал 207-й округ (Черниговская область), где за лидерство сражаются Максим Зуев от партии «Слуга народа» и самовыдвиженец Игорь Рыбаков. Также подсчет продолжается на еще одном черниговском округе № 206, где главными оппонентами стали Антон Поляков от президентской партии и действующий народный депутат Максим Микитась. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

В Донецкой области в округе № 49 за победу соревнуются двое оппозиционеров и представитель пропрезидентской партии: Валерий Гнатенко от «Оппозиционной платформы — За жизнь», Борис Колесников от «Оппозиционного блока» и шоумен Сергей Сивохо от «Слуги народа».

В Черкасской области за лидерство в 195-м округе сражаются самовыдвиженец Евгений Курбет и Олег Арсенюк от «Слуги народа». Во Львовской области в округе № 125 соревнуются двое самовыдвиженцев (Юрий Доскич и Андрей Лопушанский) и кандидат от президентской партии (Николай Яворский).

На Киевщине в 95-м округе также еще не посчитали голоса. Здесь первенство главными конкурентами оказались самовыдвиженцы Владимир Карплюк и Дмитрий Горобец.

Отметим, что в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях могут повторно пересчитать голоса. Сейчас открыто уголовное производство из-за того, что члены одного из участков не хотят участвовать в повторном подсчете голосов.

Как ранее сообщалось, на Закарпатье члены одной избирательной комиссии отравились и не могут считать голоса.