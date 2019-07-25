Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Китай впервые запустил на космическую орбиту два коммерческих спутника. Фото: Twitter - Hani @hanipersian

Китай впервые запустил на космическую орбиту два коммерческих спутника (ФОТО)

25 июл 2019, 15:35
999

Loading...

Китайская частная спутниковая компания Beijing Starcraft Glory, известная под названием iSpace, осуществила первый коммерческий мультиспутниковый запуск. Специалисты компании вывели на космическую орбиту два частных коммерческих спутника.

В Центре запуска спутников Цзюцюань в среду, 24 июля, запустили ракету под названием SQX-1 Y1 с двумя спутниками на борту. Она успешно отправила их на круговую орбиту длиной 300 км, информирует ZDnet.

Китай впервые запустил на космическую орбиту два коммерческих спутника. Фото: Twitter - Hani @hanipersian

В компании iSpace, являющейся крупнейшим китайским авиаперевозчиком для полетов в космос, сообщили, что запуск ракеты SQX-1 Y1 стал вехой первого в Китае частного коммерческого космического мультиспутникового запуска.

После успешного запуска ракеты и отправки на орбиту двух коммерческих спутников компания iSpace объявила о своих дальнейших планах. Речь шла о намерении осуществить крупномасштабный коммерческий запуск до конца 2020 года.

Китай впервые запустил на космическую орбиту два коммерческих спутника. Фото: Twitter - Hani @hanipersian

Отмечается, что частный космический сектор Китая пока проигрывает по сравнению с другими странами. В пример ставится американская компания SpaceX, которая еще в 2012 году отправила первую в мире частную ракету на Международную космическую станцию.

Напомним, что основатель всемирно известной компании SpaceX Илон Маск потерял три спутника в космосе. Всего в мае 2019 года в космос были запущены 60 спутников компании. В рамках проекта «Старлінк» они должны обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Судьба автора будет несладкой»: в команде Зеленского рассказали о ходе расследования относительно видеоролика с грузовиком

В команде президента рассказали о ходе расследования по резонансному видеоролику, в котором грузовик стремительно проезжает перед идущим по дороге Зеленским

Новости Украины
16:19

В Украине стартует кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка (ВИДЕО)

Во время пресс-конференции исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила о начале масштабной кампании по вакцинации украинцев от дифтерии и столбняка

Новости Украины
12:39
Новости партнеров
Загрузка...