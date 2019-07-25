Китай впервые запустил на космическую орбиту два коммерческих спутника. Фото: Twitter - Hani @hanipersian

https://racurs.ua/n124753-kitay-vpervye-zapustil-na-kosmicheskuu-orbitu-dva-kommercheskih-sputnika-foto.html

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Китайская частная спутниковая компания Beijing Starcraft Glory, известная под названием iSpace, осуществила первый коммерческий мультиспутниковый запуск. Специалисты компании вывели на космическую орбиту два частных коммерческих спутника.

В Центре запуска спутников Цзюцюань в среду, 24 июля, запустили ракету под названием SQX-1 Y1 с двумя спутниками на борту. Она успешно отправила их на круговую орбиту длиной 300 км, информирует ZDnet.

В компании iSpace, являющейся крупнейшим китайским авиаперевозчиком для полетов в космос, сообщили, что запуск ракеты SQX-1 Y1 стал вехой первого в Китае частного коммерческого космического мультиспутникового запуска.

После успешного запуска ракеты и отправки на орбиту двух коммерческих спутников компания iSpace объявила о своих дальнейших планах. Речь шла о намерении осуществить крупномасштабный коммерческий запуск до конца 2020 года.

Отмечается, что частный космический сектор Китая пока проигрывает по сравнению с другими странами. В пример ставится американская компания SpaceX, которая еще в 2012 году отправила первую в мире частную ракету на Международную космическую станцию.

Напомним, что основатель всемирно известной компании SpaceX Илон Маск потерял три спутника в космосе. Всего в мае 2019 года в космос были запущены 60 спутников компании. В рамках проекта «Старлінк» они должны обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.