Китай уперше запустив на космічну орбіту два комерційні супутники. Фото: Twitter — Hani @hanipersian

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Китайська приватна супутникова компанія Beijing Starcraft Glory, відома під назвою iSpace, здійснила перший комерційний мультисупутниковий запуск. Фахівці компанії вивели на космічну орбіту два приватні комерційні супутники.

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У Центрі запуску супутників Цзюцюань в середу, 24 липня, запустили ракету під назвою SQX-1 Y1 з двома супутниками на борту. Вона успішно відправила їх на кругову орбіту довжиною 300 км, інформує ZDnet.

У компанії iSpace, яка є найбільшим китайським авіаперевізником для польотів в космос, повідомили, що запуск ракети SQX-1 Y1 став віхою першого в Китаї приватного комерційного космічного мультисупутникового запуску.

Після успішного запуску ракети та відправлення на орбіту двох комерційних супутників компанія iSpace оголосила про свої подальші плани. Йшлося про намір здійснення великомасштабного комерційного запуску до кінця 2020 року.

Зазначається, що приватний космічний сектор Китаю поки що програє в порівнянні з іншими країнами. У приклад ставиться американська компанія SpaceX, яка ще в 2012 році відправила першу в світі приватну ракету на Міжнародну космічну станцію.

Нагадаємо, що засновник всесвітньо відомої компанії SpaceX Ілон Маск втратив три супутника в космосі. Всього в травні 2019 року в космос було запущено 60 супутників компанії. В рамках проекту «Старлінк» вони мають забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет.