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Ракурс
Супутники Ілона Маска перестали функціонувати

SpaceX втратила три супутники в космосі

30 чер 2019, 15:14
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Ілон Маск, засновник компанії SpaceX (Спейс Ікс), втратив три супутника в космосі.

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Втрачені три з 60 супутників компанії, що були запущені в космос в травні. У рамках проект «Старлінк» вони повинні забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на заяву SpaceX.

Зазначається, що компанія втратила зв’язок із супутниками, вони перестали функціонувати. Причини виходу з ладу цих пристроїв у «Спейс Ікс» не називають. Відомо лише, що супутники пасивно зійдуть з орбіти протягом 2019 року.

Щодо решти 57 супутників, то вони справні. Однак, тільки 45 із них вийшли на свою остаточну орбіту. Ще два супутники спустять на Землю, щоб протестувати процес їх утилізації після закінчення строку служби.

Нагадаємо, 24 травня американська компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проекту Starlink. Раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX отримала дозвіл від Федеральної комісії зв’язку США на виведення на орбіту та експлуатацію 7 тис. 518 супутників зв’язку, що будуть використовуватися для створення глобального інтернету.

Джерело: Ракурс


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