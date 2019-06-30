Спутники Илона Маска перестали функционировать

https://racurs.ua/n123773-spacex-poteryala-tri-sputnika-v-kosmose.html

Ракурс

Илон Маск, основатель всемирно известной компании SpaceX (Спейс Икс), потерял три спутника в космосе.

Loading...

Потеряны три из 60 спутников компании, что были запущены в космос в мае. В рамках проект «Старлінк» они должны обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление SpaceX.

Отмечается, что компания потеряла связь со спутниками, они перестали функционировать. Причины выхода из строя этих устройств в «Спейс Икс» не называют. Известно лишь, что спутники пассивно сойдут с орбиты в течение 2019 года.

Относительно остальных 57 спутников, то они исправны. Однако, только 45 из них вышли на свою окончательную орбиту. Еще два спутника спустят на Землю, чтобы протестировать процесс их утилизации после окончания срока службы.

Напомним, 24 мая американская компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink. Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX получила разрешение от Федеральной комиссии связи США на выведение на орбиту и эксплуатацию 7 тыс. 518 спутников связи, которые будут использоваться для создания глобального интернета.