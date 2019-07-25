Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Ukranews

«Судьба автора будет несладкой»: в команде Зеленского рассказали о ходе расследования относительно видеоролика с грузовиком

25 июл 2019, 16:19
999

В команде действующего президента Украины Владимира Зеленского рассказали о ходе расследования по резонансному видеоролику времен нынешних президентских выборов, в котором грузовик стремительно проезжает перед идущим по дороге тогда еще кандидатом в президенты Зеленским.

Loading...

На странице команды Зеленского в социальной сети Фейсбук сообщается, что в связи с этим видео было открыто уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля» (ст. 346 Уголовного кодекса).

Отмечается, что старший следователь по особо важным делам Главного управления Национальной полиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и вероятного автора этого видео.

Судьба автора будет несладкой — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, — отмечают в команде Зеленского и добавляют, что виновные вскоре будут наказаны.

Напомним, об открытии уголовного производства по факту появления этого видеоролика в полиции сообщили еще в середине апреля.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Моряков из задержанного СБУ танкера отпустили в Россию — посольство (ФОТО)

Членам экипажа задержанного в порту Измаила Одесской области российского танкера NEYMA, причастного к нападению на корабли ВМС Украины в Керченском проливе и захвату в плен украинских моряков, после допроса позволили вернуться в Россию

Новости Украины
17:54

«Судьба автора будет несладкой»: в команде Зеленского рассказали о ходе расследования относительно видеоролика с грузовиком

В команде президента рассказали о ходе расследования по резонансному видеоролику, в котором грузовик стремительно проезжает перед идущим по дороге Зеленским

Новости Украины
16:19
Новости партнеров
Загрузка...