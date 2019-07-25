«Судьба автора будет несладкой»: в команде Зеленского рассказали о ходе расследования относительно видеоролика с грузовиком

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Владимир Зеленский, фото: Ukranews
«Судьба автора будет несладкой»: в команде Зеленского рассказали о ходе расследования относительно видеоролика с грузовикомhttps://racurs.ua/n124756-sudba-avtora-budet-nesladkoy-v-komande-zelenskogo-rasskazali-o-hode-rassledovaniya.htmlРакурс
В команде действующего президента Украины Владимира Зеленского рассказали о ходе расследования по резонансному видеоролику времен нынешних президентских выборов, в котором грузовик стремительно проезжает перед идущим по дороге тогда еще кандидатом в президенты Зеленским.
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На странице команды Зеленского в социальной сети Фейсбук сообщается, что в связи с этим видео было открыто уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля» (ст. 346 Уголовного кодекса).
Отмечается, что старший следователь по особо важным делам Главного управления Национальной полиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и вероятного автора этого видео.
Судьба автора будет несладкой — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, — отмечают в команде Зеленского и добавляют, что виновные вскоре будут наказаны.
Напомним, об открытии уголовного производства по факту появления этого видеоролика в полиции сообщили еще в середине апреля.
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