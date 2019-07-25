Порошенко пришел на допрос в ГБР после объявления Трубы о его неявке. Фото: "24 канал"

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Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, несмотря на то, что накануне обратился с просьбой перенести его на несколько недель.

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Допрос Порошенко относительно дела о продаже завода «Кузницы на Рыбальской» олигарху Сергею Тигипко был назначен на 15.30 25 июля. Но перед тем директор ГБР Роман Труба заявил о том, что экс-президент не придет на запланированный допрос и пригрозил ему возможностью принудительного привода. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале в 14.50.

По словам Трубы, ГБР дало Порошенко третий шанс — «достойно прийти на допрос и предоставить показания». Он также добавил, что окончательная дата проведения допроса — через две недели, 8 августа.

Через 25 минут после сообщения Трубы бывший президент вместе со своим пресс-секретарем и адвокатом появился около ведомства, после чего дал короткое интервью журналистам и зашел внутрь здания ГБР.

По словам Порошенко, даже несмотря на его запланированную международную встречу, ему пришлось отложить все свои дела и явиться на допрос, чтобы «помешать потугам господина Портнова, который является представителем Госбюро расследований, а также его приспешников в дискредитации Украины».

Напомним, что изначально Порошенко был вызван в Госбюро расследований в качестве свидетеля в уголовном производстве на 17 июля. Тем не менее, тогда экс-президент на допросе не появился, после чего его вызвали повторно, назначив новую дату — 25 июля. Вчера, 24 июля, Порошенко незапланированно пришел в помещение ГБР, чтобы дать показания, но дату, определенную следователем, не изменили.