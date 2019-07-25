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Погода в Украине 26 июля: потеплеет, но будет дождливо. Фото: Pinterest
Погода в Украине 26 июля: потеплеет, но будет дождливо (КАРТА)https://racurs.ua/n124762-pogoda-v-ukraine-26-iulya-potepleet-no-budet-dojdlivo-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 26 июля будет дождливой практически на всей территории страны, кроме южной части. Местами синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами.
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Завтра по всей стране придет умеренное тепло, а в некоторых областях температура воздуха днем возрастет до отметки в 30°. В среднем ночная температура воздуха составит от 13 до 18°, а днем — около 23−27°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
В Киеве 26 июля ожидается дождь днем и отсутствие осадков ночью. Ночью температура воздуха составит 15−17°, а днем поднимется до 24−26°.
Во Львове синоптики обещают дождливую погоду днем, а ночью — без осадков. Ночная температура воздуха составит около 13−15°, а дневная — 23−25°.
В Днепре завтра дождь будет идти и ночью, и днем, местами ожидаются грозы. Днем столбики термометров поднимутся до 25−27°, а ночью — до 14−16°.
В Одессе ожидается теплый и солнечный день, осадки не прогнозируются. Ночью воздух прогреется до 17−19°, а днем — до 28−30°.
В Харькове завтра пройдут сильные дожди с грозами, которые продлятся и в ночное время суток. Температура воздуха ночью составит 13−15°, а днем — 23−25°.
На Закарпатье 26 июля будет дождливо как днем, так и ночью. Синоптики обещают, что ночью температура достигнет отметки в 13−15°, а днем поднимется до 23−25°.
Геомагнитную обстановку завтра синоптики обещают спокойной, магнитная буря не ожидается. В Киеве завтра возможны лишь незначительные волнения.
Напомним, что ранее, 22 июля, по Украине объявлялось штормовое предупреждение. Кроме того, синоптики предупреждали, что во многих областях нашей страны сохранялась чрезвычайная пожарная опасность.
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