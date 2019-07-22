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Штормове попередження та надзвичайну пожежну небезпеку оголосили в Україні 22 липня. Фото: prm.ua

Штормове попередження оголосили в Україні 22 липня (КАРТА)

22 лип 2019, 12:32
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Штормове попередження оголосили на території України сьогодні, 22 липня. Синоптики також попереджають про збереження надзвичайного рівня пожежної небезпеки.

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Синоптики попереджають, що сьогодні вдень в Україні, окрім східних і більшості південних областей, прогнозуються грози (I рівень небезпеки, жовтий) з утриманням до кінця доби. Про це повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Штормове попередження в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, за даними синоптиків, у південній частині України, а також східних і центральних областях зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Надзвичайна пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

За даними, опублікованими на сайті Київської міської держадміністрації, сьогодні в Києві також прогнозується вітер північно-західний, 5−10 м/с, температура — 26−28°.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 21 липня, в Україні також було оголошено штормове попередження. Держслужба з надзвичайних ситуацій вчора попередила про погіршення погодних умов практично на всій території країни.

Джерело: Ракурс


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