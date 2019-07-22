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Штормовое предупреждение и чрезвычайную пожарную опасность объявили в Украине 22 июля. Фото: prm.ua

Штормовое предупреждение объявили в Украине 22 июля (КАРТА)

22 июл 2019, 12:32
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Штормовое предупреждение объявили на территории Украины сегодня, 22 июля. Синоптики также предупреждают о сохранении чрезвычайного уровня пожарной опасности.

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Синоптики предупреждают, что сегодня днем в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, прогнозируются грозы (I уровень опасности, желтый) с удержанием до конца суток. Об этом сообщается на официальном сайте Укргидрометцентра.

Штормовое предупреждение в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, по данным синоптиков, в южной части Украины, а также восточных и центральных областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Чрезвычайная пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

По данным, опубликованным на сайте Киевской городской госадминистрации, сегодня в Киеве также прогнозируется ветер северно-западный, 5−10 м/с, температура — 26−28°.

Напомним, вчера, 21 июля, в Украине также было объявлено штормовое предупреждение. Госслужба по чрезвычайным ситуациям вчера предупредила об ухудшении погодных условий практически на всей территории страны.

Источник: Ракурс


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