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Ракурс
Петр Порошенко, фото: «Цензор.нет»

Титушки напали на автомобиль Порошенко — Арьев (ВИДЕО)

25 июл 2019, 17:50
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Титушки в Киеве напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко, который сегодня прибыл для допроса в Государственное бюро расследований (ГБР).

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат Владимир Арьев.

По словам Арьева, инцидент произошел на выходе из ГБР. Нападавшие устроили драку с охраной, после чего скрылись в сторону площади Победы.

Три-четыре классические титушки-спортсмены. Времена регионалов возвращаются с бешеной скоростью, — отметил Арьев.

Напомним, сегодня директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко сегодня не придет на запланированный допрос и пригрозил экс-президенту возможностью принудительного привода. Однако вскоре после появления этого сообщения Порошенко появился у входа в здание ГБР вместе со своим пресс-секретарем и адвокатом, дал короткое интервью журналистам и зашел внутрь.

Источник: Ракурс


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