Допит Порошенка завершився: біля будівлі ДБР виникли бійки. Фото: UA.NEWS

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Допит Петра Порошенка у Держбюро розслідувань, який тривав півтори години, завершився. Після надання свідчень екс-президент заявив, що надав пояснення щодо прозорості угоди купівлі-продажу заводу «Кузні на Рибальському», які були передані і у письмовому вигляді.

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За словами Порошенка, на допит він прийшов із метою припинення «любих інсинуацій». Він також зазначив, що про сам допит він дізнався із посилань ЗМІ на Telegram-канал Андрія Портнова, колишнього заступника глави адміністрації Януковича. Про це Порошенко сказав журналістам після допиту у ДБР.

П’ятий президент України завив, що його турбують факти витоків матеріалів, які отримує ДБР, так як подібні матеріали можуть вийти за межі нашої країни в бік Росії. Він також додав, що має намір шукати правду щодо захисту країни в тому випадку, якщо ДБР не порушуватиме справу проти Портнова за неправдиве повідомлення щодо злочину.

Окрім того, колишній президент зазначив, що під час спілкування ним були отримані запевнення про відсутність кримінальних проваджень, в яких би фігурував Порошенко.

Відзначимо, що під час допиту Порошенко біля будівлі відомства відбулися сутички між його прихильниками і противниками. Коли екс-глава держави вже покинув будівлю Держбюро розслідувань і спробував від’їхати на своєму автомобілі, на капот стрибнув один із активістів. Надалі на місці події зав’язалася бійка, під час якої був також застосований сльозогінний газ.

Як повідомлялося раніше, Порошенко прийшов на допит сьогодні, 25 липня, хоча раніше звертався із проханням перенести його на кілька тижнів. Директор ДБР Роман Труба перед цим уже заявив про неявку екс-президента і перенесення допиту на 8 квітня.