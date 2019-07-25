Справа "ПриватБанку": суд у Лондоні ухвалив рішення на користь власників євробондів. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n124765-sprava-pryvatbanku-sud-u-londoni-uhvalyv-rishennya-na-koryst-vlasnykiv-ievrobondiv-zmi.html

Ракурс

На користь власників єврооблігацій «ПриватБанку» ухвалив рішення Лондонський міжнародний комерційний арбітражний суд, який посідає особливе місце серед світових арбітражних інституцій.

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У суперечці щодо оплати двох випусків єврооблігацій на суму близько 335 млн дол., які «ПриватБанк» випустив до націоналізації, суд у Лондоні ухвалив рішення на користь їхніх власників. Водночас у суді встановили низку обмежень для власників євробондів. Про це інформує «Інтерфакс-Україна» з посиланням на одного з таких власників.

За словами власника єврооблігацій, який спирається на документи, оприлюднені trustee 22 липня, на виплати впливатимуть такі фактори, як особистість власника облігацій та яким числом і роком датоване їхнє придбання.

Даний власник єврооблігацій через відсутність повного пакету документів припускає, що йдеться про намір виокремити осіб, які пов’язані та не пов’язані з «ПриватБанком».

Щодо дати виплат, то, за словами співрозмовника інформагентства, умови їхнього отримання можуть відрізнятися для тих власників, які придбали єврооблігації після 14 червня.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що олігарх Ігор Коломойський та пов’язані з ним компанії і особи заборгували «ПриватБанку» 212 млрд грн. Цей борг бізнесмена перед банком підтверджений аудитом. До цієї суми нараховуються відсотки, які ще не отримані.