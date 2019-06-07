Коломойський винен «ПриватБанку» мільярди гривень. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n122899-kolomoyskyy-zaborguvav-pryvatbanku-212-mlrd-grn.html

Ракурс

Олігарх Ігор Коломойський та пов’язані з ним компанії і особи заборгували «ПриватБанку» 212 млрд грн.

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Цей борг бізнесмена перед банком підтверджений аудитом. Про це 7 червня в інтерв’ю «НВ Бизнес» повідомила заступник голови правління «ПриватБанку» Галина Пахачук.

Компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам банку, на сьогодні в гривневому еквіваленті винні банку 240 млрд грн, — зазначила вона.

З цієї суми 212 млрд грн — це підтверджені аудиторським висновком кредити. До цієї суми нараховуються відсотки, які ще не отримані. За словами Пахарчук, борг зростає внаслідок подорожчання курсу долара.

Як відомо, наприкінці 2016 року «ПриватБанк», який належав олігарху Ігорю Коломойському, був націоналізований. Державі перейшли 100% акцій, при цьому банк докапіталізували на 155,3 млрд грн.

Нагадаємо, у квітні Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів про незаконність націоналізації «ПриватБанку». Згодом інший суд підтвердив рішення про скасування розпорядження НБУ про проведення перевірки у «ПриватБанку».

Згодом Нацбанк подав декілька апеляційних скарг на відповідні рішення суду, винесені на користь бізнесмена Коломойського. А 21 травня «ПриватБанк» подав позов проти Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Серед відповідачів є також три громадянина США та 19 анонімних компаній.