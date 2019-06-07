Коломойский должен «ПриватБанку» миллиарды гривен. Фото: ТСН

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Ракурс

Олигарх Игорь Коломойский и связанные с ним компании и лица задолжали «ПриватБанку» 212 млрд грн.

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Этот долг бизнесмена перед банком подтвержден аудитом. Об этом 7 июня в интервью «НВ Бизнес» сообщила заместитель председателя правления «ПриватБанка» Галина Пахачук.

Компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам банка, на сегодня в гривневом эквиваленте должны банку 240 млрд грн, — отметила она.

Из этой суммы 212 млрд грн — это подтвержденные аудиторским заключением кредиты. К этой сумме начисляются проценты, которые еще не получены. По словам Пахарчук, долг растет вследствие подорожания курса доллара.

Как известно, в конце 2016 года «ПриватБанк», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, был национализирован. Государству перешли 100% акций, при этом банк докапитализировали на 155,3 млрд грн.

Напомним, в апреле Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о незаконности национализации «ПриватБанка». Впоследствии другой суд подтвердил решение об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки в «ПриватБанке».

Впоследствии Нацбанк подал несколько апелляционных жалоб на соответствующие решения суда, вынесенные в пользу бизнесмена Коломойского. А 21 мая «ПриватБанк» подал иск против Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. Среди ответчиков есть также три гражданина США и 19 анонимных компаний.