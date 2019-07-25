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Дело "ПриватБанка": суд в Лондоне принял решение в пользу держателей евробондов. Фото: ВВС

Дело «ПриватБанка»: суд в Лондоне принял решение в пользу держателей евробондов — СМИ

25 июл 2019, 18:07
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В пользу держателей еврооблигаций «ПриватБанка» принял решение Лондонский международный коммерческий арбитражный суд, занимающий особое место среди мировых арбитражных институтов.

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В споре по оплате двух выпусков еврооблигаций на сумму около 335 млн долл., которые «ПриватБанк» выпустил до национализации, суд в Лондоне принял решение в пользу их собственников. В то же время в суде установили ряд ограничений для держателей евробондов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на одного из таких держателей.

По словам этого держателя еврооблигаций, опирающегося на документы, обнародованные trustee 22 июля, на выплаты будут влиять такие факторы, как личность собственника облигаций и каким числом и годом датировано их приобретение.

Данный держатель еврооблигаций из-за отсутствия полного пакета документов предполагает, что речь идет о намерении выделить лиц, связанных и не связанных с «ПриватБанком».

Что касается датывыплат, то, по словам собеседника информагентства, условия их получения могут отличаться для тех собственников, которые приобрели еврооблигации после 14 июня.

Ранее «Ракурс» сообщал, что олигарх Игорь Коломойский и связанные с ним компании и лица задолжали «ПриватБанку» 212 млрд грн. Этот долг бизнесмена перед банком подтвержден аудитом. К этой сумме начисляются проценты, которые еще не получены.


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