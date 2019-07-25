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Моряков из задержанного СБУ танкера отпустили в Россию. Фото: LIGA.net

Моряков из задержанного СБУ танкера отпустили в Россию — посольство (ФОТО)

25 июл 2019, 17:54
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Российский танкер, задержанный в Одесской области, будет арестован, а вот членам экипажа после допроса разрешили вернуться в Россию.

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О возвращении российских моряков домой сообщили в посольстве РФ в Украине, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что на танкере находились от 11 до 16 моряков с российским гражданством. При этом главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, комментируя ситуацию в Facebook, обнародовал фото семи российских паспортов моряков.

Моряков из задержанного СБУ танкера отпустили в Россию. Фото: Анатолий Матиос / Facebook

Моряков из задержанного СБУ танкера отпустили в Россию. Фото: Анатолий Матиос / Facebook

Моряков из задержанного СБУ танкера отпустили в Россию. Фото: Анатолий Матиос / Facebook

Также есть информация, что российские моряки проходят по делу в качестве свидетелей, их обязали являться на допросы по вызову украинского следователя, но в передвижении не ограничивали.

По данным журналиста Юрия Бутусова, СБУ допросила 10 членов экипажа задержанного танкера NEYMA и проверила их на причастности к нападению на украинских моряков в Керченском проливе осенью 2018 года. В итоге оказалось, что накануне выхода из Керчи в Измаил, судовладелец сменил весь состав экипажа, набрав новых моряков. Информации об их причастности к атаке на корабли ВМС Украины нет. Обстоятельства захода российского танкера в Измаил выясняются.

Спикер СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что информацию в отношении членов экипажа задержанного танкера спецслужба опубликует позже.

Кроме того, известно, что российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова уже обсудили по телефону задержание российского судна и судьбу моряков.

СБУ задержала российский танкер накануне в одном из портов Одесской области. Спецслужба провела обыски на судне и изъяла необходимые для ареста NEYMA документы. Также был допрошен весь экипаж. Сам танкер станет вещдоком по делу о нападении россиян на корабли ВМС Украины в Керченском проливе и захвате в плен 24 украинских моряков.


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Моряков из задержанного СБУ танкера отпустили в Россию — посольство (ФОТО)

Членам экипажа задержанного в порту Измаила Одесской области российского танкера NEYMA, причастного к нападению на корабли ВМС Украины в Керченском проливе и захвату в плен украинских моряков, после допроса позволили вернуться в Россию

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