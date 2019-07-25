Моряків із затриманого СБУ танкера відпустили до Росії. Фото: LIGA.net

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Російський танкер, затриманий в Одеській області, буде арештований, а ось членам екіпажу після допиту дозволили повернутися в Росію.

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Про повернення російських моряків додому повідомили у посольстві РФ в Україні, передає ТАСС.

У відомстві зазначили, що на танкері перебували від 11 до 16 моряків із російським громадянством. При цьому головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, коментуючи ситуацію у Facebook, оприлюднив фото семи російських паспортів моряків.

Також є інформація, що російські моряки фігурують у справі як свідки, їх зобов’язали прибувати на допити за викликом українського слідчого, але в пересуванні не обмежували.

За даними журналіста Юрія Бутусова, СБУ допитала 10 членів екіпажу затриманого танкера NEYMA і перевірила їх на причетність до нападу на українських моряків у Керченській протоці восени 2018 року. Як з’ясувалося, напередодні виходу з Керчі в Ізмаїл, судновласник змінив весь склад екіпажу, набравши нових моряків. Інформації про їхню причетність до атаки на кораблі ВМС України немає. Обставини заходу російського танкера в Ізмаїл з’ясовуються.

Речник СБУ Олена Гітлянська написала у Facebook, що інформацію стосовно членів екіпажу затриманого танкера спецслужба опублікує пізніше.

Крім того, відомо, що російський і український омбудсмени Тетяна Москалькова та Людмила Денісова вже обговорили телефоном затримання російського судна й долю моряків.

СБУ затримала російський танкер напередодні в одному з портів Одеської області. Спецслужба провела обшуки на судні й вилучила необхідні для арешту NEYMA документи. Також було допитано весь екіпаж. Сам танкер стане речовим доказом у справі про напад росіян на кораблі ВМС України у Керченській протоці та захоплення в полон 24 українських моряків.