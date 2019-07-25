Допрос Порошенко завершился: возле здания ГБР возникли потасовки. Фото: UA.NEWS

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Ракурс

Допрос Петра Порошенко в Госбюро расследований, который длился около полутора часов, завершился. После дачи показаний экс-президент заявил, что предоставил пояснения относительно прозрачности сделки купли-продажи завода «Кузницы на Рыбальском», которые были переданы и в письменном виде.

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По словам Порошенко, на допрос он пришел в целях прекращения «любых инсинуаций». Он также отметил, что о самом допросе он узнал из ссылок СМИ на Telegram-канал Андрея Портнова, бывшего заместителя главы администрации Януковича. Об этом Порошенко сказал журналистам после допроса в ГБР.

Пятый президент Украины завил, что его беспокоят факты утечек материалов, которые получает ГБР, так как подобные материалы могут выйти за пределы нашей страны в сторону России. Он также добавил, что намерен искать правду по защите страны в том случае, если ГБР не будет возбуждать дело против Портнова за ложное сообщение о преступлении.

Кроме того, бывший президент отметил, что во время общения им были получены заверения об отсутствии уголовных производств, в которых бы фигурировал Порошенко.

Отметим, что во время допроса Порошенко возле здания ведомства произошли стычки между его сторонниками и противниками. Когда экс-глава государства уже покинул здание Госбюро расследований и попытался отъехать на своем автомобиле, на капот прыгнул один из активистов. В дальнейшем на месте происшествия завязалась потасовка, во время которой был также применен слезоточивый газ.

Как сообщалось ранее, Порошенко пришел на допрос сегодня, 25 июля, хотя ранее обращался с просьбой перенести его на несколько недель. Директор ГБР Роман Труба перед этим уже заявил о неявке экс-президента и переносе допроса на 8 апреля.