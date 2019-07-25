Петр Порошенко, фото: «Цензор.нет»

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Ракурс

На автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко сегодня возле здания Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве вскарабкался ветеран полка «Азов» Никита Макеев с позывным Одиссей.

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Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на сразу несколько осведомленных источников.

По информации одного из источников, на месте инцидента также были и другие националисты.

Макеев родом из России. Ранее он был гражданином страны-агрессора, однако 18 июля этого года указом президента Украины Владимира Зеленского № 526/2019 ему было предоставлено украинское гражданство, как лицу, «принятие которой в гражданство Украины представляет государственный интерес».

Прошлой осенью Макеев в интервью агентству «BBC Украина» рассказывал, что прибыл в Украину в июле 2018 года и участвовал в боевых действиях в период зимы 2014−2015 годов, сразу попав в отдельный взвод в «Азове». После получения контузии начал помогать в роте и на базе «Азова» в Киеве.

Отмечается, что журналистам удалось связаться с Макеевым. Он свое участие в инциденте возле здания ГБР не подтвердил, но и не опроверг.

В то же время народный депутат Владимир Арьев сообщил телеканалу «Прямый», что одним из участников этого инцидента был «профессиональный активист» Виталий Черняков.

Это некий Виталий Черняков, который является профессиональным, так сказать, «активистом», который занимался всегда тем, что устраивал атаки на стройки, а потом вдруг у него в тех домах, против которых он выступал, оказывалась квартира, — отметил депутат.

Напомним, во время драки, вспыхнувшей на месте инцидента возле здания ГБР, был также применен слезоточивый газ.