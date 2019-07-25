Тип особистості власника можна визначити за показниками акселерометра смартфону

https://racurs.ua/ua/n124771-dani-z-datchykiv-smartfoniv-mojut-rozpovisty-pro-typ-osobystosti-vlasnyka.html

Ракурс

Дані з акселерометрів мобільного телефону — крихітних датчиків, що відстежують переміщення смартфонів у просторі для підрахунку кроків та інших завдань, можуть використовуватися для встановлення особистості їхніх власників.

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Про це свідчать результати дослідження, здійсненого вченими з Мельбурнського технологічного королівського університету, повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що більш ранні дослідження показували, що типи особистості можна передбачати за допомогою журналів активності телефонних дзвінків та обміну повідомленнями, однак додавання даних акселерометра покращило точність.

Діяльність на зразок того, як швидко або як далеко ми йдемо, або коли ми піднімаємо телефони протягом ночі, часто відбувається за закономірностями, і ці закономірності багато говорять про наш тип особистості, — наголошують дослідники.

Доведено, що фізичні навантаження мають сильну кореляцію з особистістю людини. Тому учені проаналізували особливості фізичної активності власників смартфонів.

Виявилося, що:

люди з послідовними рухами вечорами в будні дні, як правило, більші інтроверти. Екстраверти демонструють більше випадкових дій, можливо, зустрічаючись з різними людьми та приймаючи незаплановані варіанти;

поступливі люди мали більше випадкових прикладів активності та були більш зайнятими у вихідні та будні дні, ніж інші;

дружні та співчутливі жінки робили більше вихідних дзвінків, ніж будь-хто інший;

добросовісні, організовані люди не прагнули часто контактувати з однією людиною за короткий проміжок часу;

чутливі або невротичні жінки часто перевіряли свої телефони або регулярно переміщалися з ними до пізньої ночі. Чутливі або невротичні чоловіки чинили навпаки;

більш винахідливі та допитливі люди, як правило, телефонували та отримували менше телефонних дзвінків, ніж інші учасники дослідження.

За словами дослідників, потенціал від застосування цієї технології є «захоплюючим», він стосується не лише можливості підшукувати користувачів соцмереж за спільними нахилами чи формувати цільову рекламу, а й надає можливість людям краще пізнати самих себе.

Багато з наших звичок та особливостей поведінки несвідомі, але при аналізі вони чимало говорять нам про те, хто ми насправді, щоб ми могли краще розуміти себе, чинити опір соціальному тиску, щоб відповідати та співпереживати іншим. Найголовніше, бути тими, хто ми є насправді, це може зробити наш життєвий досвід багатшим, цікавішим і більш значущим, — зазначають учені.

У Стародавній Греції є приказка про пізнання себе як початок мудрості. Подібні технології дійсно можуть допомогти нам зрозуміти, хто ми такі, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що більшість досліджень з приводу залежності від смартфонів засновані на помилкових доказах.