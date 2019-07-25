Колишніх очільників поліції Одеської області підозрюють в розкраданні вилучених з обігу тютюнових виробів

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Колишнього очільника поліції Одеської області Дмитра Головіна підозрюють у розкраданні речових доказів у справі про контрабандні цигарки, котру тоді розслідували одеські правоохоронці.

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Про це сьогодні під час брифінгу заявив заступник директора південного теруправління Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Олексій Нижниченко. Відеозапис виступу Нижниченка опублікував журналіст «Радіо Свобода» Михайло Штекель.

За словами Нижниченка, йдеться про раніше вилучену з обігу партію контрафактної тютюнової продукції загальним обсягом сім морських контейнерів, ринкова вартість котрої становила 50 млн грн. Ця продукція мала статус речових доказів.

Зазначається, що згодом конфіскована продукція була спрямована в незаконний обіг.

Всього в межах цієї справи підозрюють чотирьох осіб — Головіна, його першого заступника та двох керівників приватних компаній. Двох осіб затримано.

Наразі вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжного заходу. Їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідувати це правопорушення детективи НАБУ розпочали в другій половині 2018 року.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється можлива причетність інших осіб до скоєння цього злочину.

Екс-очільника Одеської поліції Дмитра Головіна затримали у справі про контрабандні цигарки. 7 контейнерів цігарок з речових доказів відправили в продаж — Олексій Нижниченко, заступник директора південного теруправління НАБУ pic.twitter.com/AUQ8lE0Qem — Michael Shtekel (@mishajedi) 25 липня 2019 р.

Нагадаємо, одеські ЗМІ повідомляли про затримання колишнього заступника Головіна -полковника Костянтина Гейко.