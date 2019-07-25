Екс-начальника Одеської поліції Головіна і його заступника затримало НАБУ за зловживання владою. Фото: Інформатор

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Ракурс

Колишнього начальника управління Національної поліції в Одеській області генерала поліції третього рангу Дмитра Головіна затримали за підозрою у скоєнні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Головіна затримали співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та поліцейські. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

За порушення ст. 192 ККУ Головіну загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

За інформацією місцевих ЗМІ, також був затриманий екс-заступник Головіна полковник Костянтин Гейко. У поліції зазначили, що наполягатимуть на притягненні винних до відповідальності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у вересні минулого року одесити вимагали відставки керівництва обласного управління поліції через недостатньо ефективне розслідування нападів на активістів.