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За злоупотребление властью НАБУ задержало экс-начальника Одесской полиции Головина и его заместителя. Фото: Информатор

За злоупотребление властью НАБУ задержало экс-начальника Одесской полиции Головина и его заместителя (ФОТО)

25 июл 2019, 11:29
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Бывшего начальника управления Национальной полиции в Одесской области генерала полиции третьего ранга Дмитрия Головина задержали по подозрению в совершении действий, предусмотренныхч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Головина задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Задержание Головина. Фото: Украинская правда

За нарушение ст. 192 УК Головину грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

По информации местных СМИ, также был задержан экс-заместитель Головина полковник Константин Гейко. В полиции отметили, что будут настаивать на привлечении виновных к ответственности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в сентябре прошлого года одесситы требовали отставки руководства областного управления полиции из-за недостаточно эффективного расследования нападений на активистов.

Источник: Ракурс


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