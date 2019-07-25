Росія втручалася у вибори в США і продовжує це робити – Мюллер. Фото: "Кто в курсе"

https://racurs.ua/ua/n124739-rosiya-vtruchalasya-u-vybory-v-ssha-i-prodovjuie-ce-robyty-muller.html

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Росія масштабно втручалася у вибори в США. Про це колишній спеціальний прокурор Сполучених Штатів Роберт Мюллер заявив у Палаті представників Конгресу США вчора, 24 липня.

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Мюллер свідчив щодо свого дворічного розслідування фактів російського втручання в американські президентські вибори, повідомляє «Громадське радіо».

Під час свого виступу перед представниками юридичного та розвідувального комітетів Мюллер зазначив, що американський президент не виправданий від підозр у спробах втручання в перебіг розслідування. На його думку, після того, як Трамп покине пост глави держави, йому можна буде оголосити звинувачення у перешкоджанні правосуддю.

Після завершення свого розслідування Мюллер надав звіт, в якому слідство дійшло висновку, що уряд РФ втручався в американські вибори масштабно і систематично. Крім того, за словами спецпрокурора, Росія й далі продовжує втручатися у справи США, і під час наступної кампанії у 2020 році російська влада також має намір вплинути на перебіг виборів.

Проте після дворічного розслідування не було виявлено підтверджень безпосереднього зв’язку між передвиборчим штабом Трампа та російським урядом. У свою чергу Кремль всіляко відкидає свою причетність до підсумків президентських виборів у США.

Нагадаємо, розслідування Мюллера за фактом російського втручання в американські вибори 2016 року було завершено в березні цього року. Воно тривало з серпня 2017 року. За цей час Трамп неодноразово називав його «полюванням на відьом» і вимагав припинити слідчі дії.