Россия вмешивалась в выборы в США и продолжает это делать – Мюллер. Фото: "Кто в курсе"

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Ракурс

Россия масштабно вмешивалась в выборы в США. Об этом бывший специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер заявил в Палате представителей Конгресса США вчера, 24 июля.

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Мюллер давал показания относительно своего двухлетнего расследования фактов российского вмешательства в американские президентские выборы, сообщает «Громадське радіо».

Во время своего выступления перед представителями юридического и разведывательного комитетов Мюллер отметил, что американский президент не оправдан от подозрений в попытках вмешательства в ход расследования. По его мнению, после того, как Трамп покинет пост главы государства, ему можно будет объявить обвинения в препятствовании правосудию.

После окончания своего расследования Мюллер предоставил отчет, в котором следствие пришло к выводу, что правительство РФ вмешивалось в американские выборы масштабно и систематически. Кроме того, по словам спецпрокурора, Россия и далее продолжает вмешиваться в дела США, и во время следующей кампании в 2020 году российские власти также намереваются повлиять на ход выборов.

Тем не менее после двухлетнего расследования не было обнаружено подтверждений непосредственной связи между предвыборным штабом Трампа и российским правительством. В свою очередь Кремль всячески отвергает свою причастность к итогам президентских выборов в США.

Напомним, расследование Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года было завершено в марте этого года. Оно длилось с августа 2017 года. За это время Трамп неоднократно называл его «охотой на ведьм» и требовал прекратить следственные действия.