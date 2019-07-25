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Рекордные температуры фиксируют в Германии и Великобритании, ученые заявляют об изменении климата. Фото: Newtimes

Рекордные температуры фиксируют в Германии и Британии, ученые заявляют об изменении климата

25 июл 2019, 11:02
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Рекордные температуры фиксируют в Великобритании и Германии. Метеорологи предупреждают о новых повышениях и заявляют об изменении климата.

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Накануне в Германии установили новый рекорд — температура достигла отметки 40,5 градусов тепла, однако уже сегодня ожидается еще более жаркая погода. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на BBC.

Новый температурный рекорд в Германии установили в городе Гейленкирхен, расположенного недалеко от границы с Бельгией и Нидерландов. В ряде городов на западе страны также сообщили об аномально высоких температурах.

Жители Великобритании ожидают сегодня самый жаркий день за всю историю наблюдений. На востоке и юге страны прогнозируют повышение температуры до 39 градусов тепла.

Новые температурные рекорды также зафиксировали в Нидерландах и Бельгии. Испания объявила красный уровень опасности в районе Сарагоса, где в прошлом месяце произошли ужасные лесные пожары. Еврокомиссия предупреждает о лесных пожарах в Португалии.

Во Франции сообщили о пяти жертв аномальной жары.

Напомним, вчера в Париже зафиксировали температурный рекорд.


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