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Рекордні температури фіксують у Німеччині та Великій Британії, вчені заявляють про зміну клімату. Фото: Newtimes

Рекордні температури фіксують у Німеччині та Британії, вчені заявляють про зміну клімату

25 лип 2019, 11:02
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Рекордні температури фіксують у Великій Британії та Німеччині. Метеорологи попереджають про нові підвищення та заявляють про зміну клімату.

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Напередодні у Німеччині встановили новий рекорд — температура досягла позначки 40,5 градусів тепла, однак вже сьогодні очікується ще спекотніша погода. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на ВВС.

Новий температурний рекорд у Німеччині встановили у місті Гайленкірхен, яке розташоване недалеко від кордону з Бельгією та Нідерландів. У низці міст на заході країни також повідомили про аномально високі температури.

Жителі Великої Британії очікують сьогодні найспекотніший день за всю історію спостережень. На сході та півдні країни прогнозують підвищення температури до 39 градусів тепла.

Нові температурні рекорди також зафіксували у Нідерландах та Бельгії. Іспанія оголосила червоний рівень небезпеки у районі Сарагоса, де минулого місяця сталися жахливі лісові пожежі. Єврокомісія попереджає про лісові пожежі у Португалії.

У Франції повідомили про п’ятьох жертв аномальної спеки.

Нагадаємо, вчора у Парижі зафіксували температурний рекорд.


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