Бывших руководителей полиции Одесской области подозревают в хищении изъятых из оборота табачных изделий

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Бывшего главы полиции Одесской области Дмитрия Головина подозревают в хищении вещественных доказательств по делу о контрабандных сигаретах, которое тогда расследовали одесские правоохранители.

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Об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель директора южного теруправления Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Алексей Нижниченко. Видеозапись выступления Нижниченко опубликовал журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель.

По словам Нижниченко, речь идет о ранее изъятой из оборота партии контрафактной табачной продукции общим объемом семь морских контейнеров, рыночная стоимость которой составляла 50 млн грн. Эта продукция имела статус вещественных доказательств.

Отмечается, что впоследствии конфискованая продукция была направлена в незаконный оборот.

Всего в рамках этого дела подозревают четырех человек — Головина, его первого заместителя и двух руководителей частных компаний. Двух человек задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения. Им сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Расследовать это правонарушение детективы НАБУ начали во второй половине 2018 года.

Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается возможная причастность других лиц к совершению этого преступления.

Екс-очільника Одеської поліції Дмитра Головіна затримали у справі про контрабандні цигарки. 7 контейнерів цігарок з речових доказів відправили в продаж — Олексій Нижниченко, заступник директора південного теруправління НАБУ pic.twitter.com/AUQ8lE0Qem — Michael Shtekel (@mishajedi) 25 липня 2019 р.

Напомним, одесские СМИ сообщали о задержании бывшего заместителя Головина полковника Константин Гейко.