Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве шесть человек жестоко избили полицейского. Фото: zik.ua

В Киеве шесть человек жестоко избили полицейского (ВИДЕО)

25 июл 2019, 19:09
999

Нападение на полицейского, оперативника Оболонского управления полиции, произошло в столице. В данный момент подозреваемые задержаны, а пострадавший находится в медицинском учреждении.

Loading...

По словам главы столичной полиции Андрея Крищенко, обыкновенная отработка района по раскрытию разбоя завершилась для сотрудника правоохранительных органов групповым нападением и жестоким избиением. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Полицейский, который находился при исполнении своих обязанностей, пытался разрешить конфликт между мужчинами в районе Оболони. Он представился и сделал замечание, после чего шестеро молодых людей набросились на него и начали избивать. В ответ оперативник сделал несколько предупредительных выстрелов из травматического оружия, которые не задели никого из участников конфликта.

Далее полицейского ударили бутылкой по голове, от чего он упал без сознания. Злоумышленники забрали у пострадавшего оружие и сумку с личными вещами, деньгами и документами.

По данным Нацполиции Киева, патрульные, которые прибыли на вызов, отвезли пострадавшего коллегу в больницу для предоставления необходимой медицинской помощи. В дальнейшем были задержаны шестеро молодых людей, являющихся подозреваемыми в нападении. Среди них также есть несовершеннолетние и лица с криминальным прошлым.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Полтавской области на полицейских напали мужчины, вооруженные вилами и ножами. Злоумышленники оказались ранее судимыми за причинение телесных повреждений и хулиганство.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Нападение на автомобиль Порошенко осуществил ветеран полка «Азов» — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

По информации СМИ, на автомобиль экс-президента Петра Порошенко сегодня возле здания ГБР в Киеве вскарабкался ветеран полка «Азов» Никита Макеев с позывным Одиссей

Новости Украины
20:44
Новости партнеров
Загрузка...