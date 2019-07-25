У Києві шестеро людей жорстоко побили поліцейського. Фото: zik.ua

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Ракурс

Напад на поліцейського, оперативника Оболонського управління поліції, стався у столиці. На даний момент підозрювані затримані, а потерпілий знаходиться у медичній установі.

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За словами голови столичної поліції Андрія Крищенка, звичайне відпрацювання району по розкриттю розбою завершилося для співробітника правоохоронних органів груповим нападом і жорстоким побиттям. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Поліцейський, який перебував при виконанні своїх обов’язків, намагався вирішити конфлікт між молодиками у районі Оболоні. Він представився і зробив зауваження, після чого шестеро молодих людей накинулися на нього із побиттям. У відповідь на таку поведінку оперативник зробив кілька попереджувальних пострілів із травматичної зброї, які не зачепили нікого з учасників конфлікту.

Далі поліцейського вдарили пляшкою по голові, від чого він впав без свідомості. Зловмисники забрали у потерпілого зброю і сумку з особистими речами, грошима і документами.

За даними Нацполіції Києва, патрульні, які прибули на виклик, відвезли потерпілого колегу до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Надалі були затримані шестеро молодих людей, які є підозрюваними у нападі. Серед них також є неповнолітні та особи із кримінальним минулим.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 348 (замах на життя співробітника правоохоронних органів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше у Полтавській області на поліцейських напали чоловіки, озброєні вилами і ножами. Зловмисники виявилися раніше судимими за заподіяння тілесних ушкоджень та хуліганство.