Затримання російського танкера на Одещині: стали відомі подробиці

На Одещині затримали танкер, який блокував українських моряків на Азові, фото: Юрій Бутусов

https://racurs.ua/ua/n124768-zatrymannya-rosiyskogo-tankera-na-odeschyni-staly-vidomi-podrobyci.html

Ракурс

Російський танкер NEYMA («Нейма»), котрий брав участь у блокуванні українських моряків під час інциденту в акваторії Керченської протоки в листопаді минулого року й був нещодавно затриманий в порту Ізмаїла, протягом трьох днів, здійснюючи перехід з Керчі, перебував поблизу територіальних вод України.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Цілком ймовірно, російські спецслужби очікували силове захоплення судна поза територіальними водами, перевіряли, яка буде реакція. Але ніяких сигналів тривоги не було, — зазначає Бутусов.

За його словами, танкер увійшов в Ізмаїл під двома прапорами — на носі був встановлений український, на кормі — російський.

Тобто про те, що неприємності можливі, власники «Нейми» знали — і намагалися зовні дезорієнтувати спостерігачів, — зазначає Бутусов.

Крім того, перед рейсом було замінено увесь екіпаж — 10 осіб. Інформації про їх причетність до блокування українських моряків наразі немає.

На думку Бутусова, захід танкера на ремонт був лише приводом здійснити рейс до Ізмаїла, оскільки відремонтувати корабель компанія «ЮВАС ТРАНС», котра розпоряджається судном, могла і в Росії.

Більш вірогідною є версія, що таким чином росіяни та «ЮВАС ТРАНС» перевіряли, чи можна після зміни влади налагодити канал поставок контрабанди з Криму в Україну і реакцію українських спецслужб, — вважає Бутусов.

Однак поки танкер йшов до Ізмаїла, військова прокуратура та СБУ отримали відповідну інформацію й підготували затримання корабля, зазначає Бутусов.

За інформацією журналіста, про цю операцію інформацію мали щонайменше 20 осіб, при цьому вдалося уникнути її витоків.

Це гідно, як на наш час, — наголошує Бутусов.

Нагадаємо, екіпажеві затриманого танкера дозволили повернутися до Росії.