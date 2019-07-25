Задержание российского танкера в Одесской области: стали известны подробности

В Одесской области задержали танкер, который блокировал украинских моряков на Азове, фото: Юрий Бутусов

https://racurs.ua/n124768-zaderjanie-rossiyskogo-tankera-v-odesskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti.html

Ракурс

Российский танкер NEYMA («Нейма»), который участвовал в блокировании украинских моряков во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре прошлого года и был недавно задержан в порту Измаила, в течение трех дней, осуществляя переход из Керчи, находился вблизи территориальных вод Украины.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил журналист Юрий Бутусов.

Вполне вероятно, российские спецслужбы ожидали силовой захват судна за пределами территориальных вод, проверяли, какая будет реакция. Но никаких сигналов тревоги не было, — отмечает Бутусов.

По его словам, танкер вошел в Измаил под двумя флагами — на носу был установлен украинский, на корме — российский.

То есть о том, что неприятности возможны, владельцы «Неймы» знали — и старались внешне дезориентировать наблюдателей, — отмечает Бутусов.

Кроме того, перед рейсом был заменен весь экипаж — 10 человек. Информации об их причастности к блокированию украинских моряков пока нет.

По мнению Бутусова, заход танкера на ремонт был лишь поводом осуществить рейс в Измаил, поскольку отремонтировать корабль компания «ЮВАС ТРАНС», которая распоряжается судном, могла и в России.

Более вероятна версия, что таким образом россияне и «ЮВАС ТРАНС» проверяли, можно ли после смены власти наладить канал поставок контрабанды из Крыма в Украину и реакцию украинских спецслужб, — считает Бутусов.

Однако пока танкер шел к Измаилу, военная прокуратура и СБУ получили соответствующую информацию и подготовили задержание корабля, отмечает Бутусов.

По информации журналиста, об этой операции информацию имели по меньшей мере 20 человек, при этом удалось избежать ее утечки.

Это достойно, как на наше время, — отмечает Бутусов.

Напомним, экипажу задержанного танкера позволили вернуться в Россию.