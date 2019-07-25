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Ракурс
В «Голосе» сообщили о кибератаке на сервер с личными данными. Фото: LIGA.net

В «Голосе» сообщили о кибератаке на сервер с личными данными

25 июл 2019, 18:41
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В партии «Голос» Святослава Вакарчука сегодня, 25 июля, сообщили о кибератаке, совершенной на их CRM-сервер.

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В данный момент последствия и возможные причины хакерской атаки на сервер выясняются IT-специалистами политической партии. Кроме того, они уже общаются с лицами, осуществившими данную атаку. Об этом «Голос» заявил на своем официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, на сервере хранились личные данные зарегистрированных сторонников партии. Тем не менее, финансово чувствительной информации там не было.

В пресс-службе «Голоса» принесли свои извинения всем людям, доверившим им свои личные данные, а также пообещали учесть все недоработки в будущем и держать в курсе событий, информируя о своих дальнейших шагах в выяснении причин происшествия.

Напомним, что ранее, перед президентскими выборами в 2019 году, были совершены кибератаки хакерами из России на сайт Центризбиркома. По словам руководителя Киберполиции Сергея Демедюка, злоумышленники пытались получить информацию о внутренней сети.

Источник: Ракурс


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