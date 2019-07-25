У «Голосі» повідомили про кібератаку на сервер із особистими даними. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124767-u-golosi-povidomyly-pro-kiberataku-na-server-iz-osobystymy-danymy.html

Ракурс

У партії «Голос» Святослава Вакарчука сьогодні, 25 липня, повідомили про кібератаку, що була здійснена на їхній CRM-сервер.

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На даний момент наслідки і можливі причини хакерської атаки на сервер з’ясовуються IT-фахівцями політичної партії. Крім того, вони вже спілкуються з особами, що здійснили цю атаку. Про це «Голос» заявив на своєму офіційному Telegram-каналі.

За попередніми даними, на сервері зберігалися особисті дані зареєстрованих прихильників партії. Проте, фінансово чутливої інформації там не було.

У прес-службі «Голосу» принесли свої вибачення всім людям, котрі довірили їм свої особисті дані, а також пообіцяли врахувати всі недоробки в майбутньому і тримати в курсі подій, інформуючи про свої подальші кроки у з’ясуванні причин події.

Нагадаємо, що раніше, перед президентськими виборами у 2019 році, були здійснені кібератаки хакерами з Росії на сайт Центрвиборчкому. За словами керівника кіберполіції Сергія Демедюка, зловмисники намагалися отримати інформацію про внутрішню мережу.