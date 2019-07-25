Тип личности владельца можно определить по показателям акселерометра смартфона

https://racurs.ua/n124771-dannye-s-datchikov-smartfonov-mogut-rasskazat-o-tipe-lichnosti-vladelca.html

Ракурс

Данные акселерометров мобильного телефона — крошечных датчиков, отслеживающих перемещение смартфонов в пространстве для подсчета шагов и других задач, могут использоваться для установления личности их владельцев.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Мельбурнского технологического королевского университета, сообщает издание EurekAlert.

Отмечается, что более ранние исследования показывали, что типы личности можно предвидеть с помощью журналов активности телефонных звонков и обмена сообщениями, однако добавление данных акселерометра улучшило точность.

Деятельность вроде той, как быстро или как далеко мы идем, или когда мы поднимаем телефоны в течение ночи, часто происходит по закономерностям, и эти закономерности много говорят о нашем типе личности, — отмечают исследователи.

Доказано, что физические нагрузки имеют сильную корреляцию с личностью человека. Поэтому ученые проанализировали особенности физической активности владельцев смартфонов.

Оказалось, что:

люди с последовательными движениями по вечерам в будние дни, как правило, большие интроверты. Экстраверты демонстрируют больше случайных действий, возможно, встречаясь с разными людьми и принимая незапланированные варианты;

покладистые люди имели больше случайных примеров активности и были более занятыми в выходные и будние дни, чем другие;

дружелюбные и сочувствующие женщины делали больше исходящих звонков, чем кто-либо другой;

добросовестные, организованные люди не стремились часто контактировать с одним человеком за короткий промежуток времени;

чувствительные или невротические женщины часто проверяли свои телефоны или регулярно перемещались с ними до поздней ночи. Чувствительные или невротические мужчины делали наоборот;

более изобретательные и любознательные люди, как правило, звонили и получали меньше телефонных звонков, чем другие участники исследования.

По словам исследователей, потенциал от применения этой технологии является «захватывающим», он касается не только возможности подыскивать пользователей соцсетей по общим наклонностями или формировать целевую рекламу, но и дает возможность людям лучше узнать самих себя.

Многие из наших привычек и особенностей поведения бессознательны, но при анализе они немало говорят нам о том, кто мы на самом деле, чтобы мы могли лучше понимать себя, сопротивляться социальному давлению, чтобы соответствовать и сопереживать другим. Самое главное, быть теми, кто мы есть на самом деле, это может сделать наш жизненный опыт богаче, интереснее и более значимым, — отмечают ученые.

В Древней Греции есть поговорка о познании себя как начале мудрости. Подобные технологии действительно могут помочь нам понять, кто мы такие, — отмечают исследователи.

Напомним, недавно ученые установили, что большинство исследований по поводу зависимости от смартфонов основаны на ложных доказательствах.