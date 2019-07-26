Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Детективи НАБУ здійснюють обшуки в ОАСК, фото: прес-служба НАБУ

НАБУ здійснює обшуки в Окружному адмінсуді Києва

26 лип 2019, 13:22
999

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) разом зі Управлінням спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснюють санкціоновані обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

Loading...

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що обшуки здійснюються в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою ОАСК та окремими суддями.

Більше подробиць в НАБУ не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.

У травні НАБУ вже проводило обшуки в службовому кабінеті голови ОАСК судді Павла Вовка та за місцем його проживання. Причиною обшуків були будинок та земельна ділянка, котрі Вовк не вніс до своєї декларації, проте, на думку слідчих, фактично ними користувався. Ці об'єкти були зареєстровані на колишню дружину Вовка.

В ОАСК ці обшуки пов’язували з двома справами проти НАБУ, які розглядав суд. В антикорупційному бюро тоді такі заяви називали «спекулятивними».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Парламентські вибори: стало відомо, хто з кандидатів потрапляє до Ради (СПИСОК)

Вже відомі імена переможців цьогорічних позачергових парламентських виборів на 199 мажоритарних округах, а також кандидатів, котрі потраплять до Ради за партійними списками

Новини України
14:02

НАЗК необхідно перезапустити — посол ЄС Мінгареллі

На думку посла Євросоюзу в України Хюга Мінгареллі, Національне агентство з питань запобігання корупції необхідно перезапустити у зв’язку з нездатністю цього відомства перевіряти електронні декларації

Новини України
11:49
Новини партнерів
Загрузка...