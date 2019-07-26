НАБУ здійснює обшуки в Окружному адмінсуді Києва

Детективи НАБУ здійснюють обшуки в ОАСК, фото: прес-служба НАБУ

https://racurs.ua/ua/n124794-nabu-zdiysnuie-obshuky-v-okrujnomu-adminsudi-kyieva.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) разом зі Управлінням спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснюють санкціоновані обшуки в будівлі Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК).

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Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що обшуки здійснюються в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою ОАСК та окремими суддями.

Більше подробиць в НАБУ не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.

У травні НАБУ вже проводило обшуки в службовому кабінеті голови ОАСК судді Павла Вовка та за місцем його проживання. Причиною обшуків були будинок та земельна ділянка, котрі Вовк не вніс до своєї декларації, проте, на думку слідчих, фактично ними користувався. Ці об'єкти були зареєстровані на колишню дружину Вовка.

В ОАСК ці обшуки пов’язували з двома справами проти НАБУ, які розглядав суд. В антикорупційному бюро тоді такі заяви називали «спекулятивними».