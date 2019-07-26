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Вихідні у серпні: українці відпочиватимуть 10 днів. Фото: GoodFon

Вихідні у серпні: українці відпочиватимуть 10 днів

26 лип 2019, 13:18
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Вихідні у серпні 2019 року для українців будуть досить тривалими. У місяці буде 21 робочий день і 10 вихідних.

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Окрім стандартних вихідних в суботу та неділю, в українців з’явиться можливість відпочити також і у понеділок, 26 серпня. Додатковий вихідний з’явився завдяки Дню Незалежності. Відповідна інформація розміщена у статті 73 Кодексу законів про працю.

Згідно із законом вихідний день 24 серпня, який в цьому році потрапляє на суботу, переноситься на понеділок. Таким чином, українці зможуть відзначити важливе для країни свято і до кінця місяця отримають ще один вільний від роботи день.

Варто відзначити, що максимальна кількість робочих днів в Україні була у липні 2019 року. У цьому місяці вихідних днів було тільки вісім, а робочих — 23.

Нагадаємо, що цього року День незалежності українці відзначать без військового параду. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пообіцявши виділити кошти в розмірі 300 млн грн на премії українським військовим.

Джерело: Ракурс


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