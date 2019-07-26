Выходные в августе: украинцы будут отдыхать 10 дней. Фото: GoodFon

https://racurs.ua/n124793-vyhodnye-v-avguste-ukraincy-budut-otdyhat-10-dney.html

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Выходные в августе 2019 года для украинцев будут достаточно продолжительными. В месяце будет 21 рабочий день и 10 выходных.

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Кроме стандартных выходных в субботу и воскресенье, у украинцев появится возможность отдохнуть также и в понедельник, 26 августа. Дополнительный выходной появился благодаря Дню Независимости. Соответствующая информация размещена в статье 73 Кодекса законов о труде.

По закону выходной день 24 августа, который в этом году попадает на субботу, переносится на понедельник. Таким образом, украинцы смогут отметить важный для страны праздник и к концу месяца получат еще один свободный от работы день.

Стоит отметить, что максимальное количество рабочих дней в Украине было в июле 2019 года. В этом месяце выходных дней было только восемь, а рабочих — 23.

Напомним, что в этом году День независимости украинцы отметят без военного парада. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пообещав выделить средства в размере 300 млн грн на премии украинским военным.