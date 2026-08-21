СБУ призывает украинцев быть особенно бдительными в канун Дня Независимости

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Украинцев призывают быть бдительными в канун Дня Независимости, фото: reNews
СБУ призывает украинцев быть особенно бдительными в канун Дня Независимостиhttps://racurs.ua/n215761-sbu-prizyvaet-ukraincev-byt-osobenno-bditelnymi-v-kanun-dnya-nezavisimosti.htmlРакурс
СБУ закликає громадян бути особливо пильними напередодні та в День Незалежності України 24 серпня.
Ворог може використати масові заходи для вчинення чергових злочинів. Про це попереджає прес-центр СБУ.
24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. В умовах повномасштабної війни ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів, — наголошують у СБУ.
Напередодні та під час святкових заходів українців закликають дотримуватися кількох базових правил:
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та заздалегідь визначити найближче укриття;
- не наближатися до підозрілих предметів та не намагатися самостійно їх переміщувати або перевіряти;
- у разі виявлення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності — повідомляти правоохоронцям;
- не публікувати фото та відео із зазначенням місць розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів протиповітряної оборони тощо;
- не поширювати інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових;
- не виконувати прохання невідомих осіб (навіть якщо вони представляються співробітниками правоохоронних органів), які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема здійснити фото- чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці.
Окремо СБУ звертає увагу на спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів та вчинення диверсій:
Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об'єкти або інші протиправні дії — не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ".
У разі отримання інформації про підготовку диверсій, терактів, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, СБУ закликає звертатися за наступними контактами:
- телефон «гарячої лінії» СБУ: 1516;
- чат-бот «Спали» ФСБшника": t. me/spaly_fsb_bot;
- e-mail: [email protected]