"Газпром" готов заключить краткосрочный договор на транзит газа с Украиной. Фото: Іarex

https://racurs.ua/n124792-gazprom-gotov-zakluchit-kratkosrochnyy-dogovor-na-tranzit-gaza-s-ukrainoy-reuters.html

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Российская компания «Газпром» готова заключить краткосрочный договор на транзит газа с Украиной, ведь нынешнее соглашение с украинской энергетической компанией «Нафтогаз» заканчивается в конце 2019 года. Однако России это нужно, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных трубопроводов,

При этом существует ряд препятствий для нового договора. Речь идет о политическом скандале между Киевом и Москвой, пророссийской войне на востоке Украины и судебном процессе между «Газпромом» и «Нафтогазом». Кроме того, в России заявили, что Украина должна завершить формирование нового парламента и правительства до того, как начнутся переговоры о транзите газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Евросоюзе и России.

Также речь идет об усилении противостояния между Россией и Западом и угрозе санкций со стороны официального Вашингтона из-за разработанного подводного трубопровода в Германию.

В России заявляют, что планируют существенно сократить свои газовые потоки в Европу через западную Украину, удвоив пропускную способность существующего магистрального газопровода «Северный поток» через Балтийское море и проложив газовые трубы в Турцию и далее через Черное море.

Итак, позиция России по транзиту газа далека от планов Украины и Европы. Просто официальная Москва пытается отыскать гарантии того, что Украина останется транзитным маршрутом для российского газа в Европу, пока будет завершаться строительство обходных трубопроводов.

«Газпром» и Министерство энергетики РФ пока отказались от комментариев.

Ранее Россия, Украина и ЕС, являющийся посредником в газовых переговорах между двумя сторонами, провели несколько предварительных раундов газовых переговоров, но они не привели к соглашению, приемлемому для всех. В данное время отмечается, что ЕС пригласил обе стороны на новый раунд обсуждений 16 сентября.

Напомним, что в марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «стабильную политическую обстановку» одним из основных требований для последующей транспортировки российского газа в Европу через газопроводы, пролегающих по территории Украины.