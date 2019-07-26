НБУ ожидает снижения темпов инфляции, фото: Juanedc

https://racurs.ua/n124791-nacbank-opublikoval-prognoz-po-inflyacii-i-ekonomicheskomu-rostu-na-blijayshie-gody-dokument.html

Ракурс

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал обновленные экономические прогнозы для Украины на ближайшие годы.

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Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете за июль 2019 года, опубликованном на сайте ведомства.

Так, в НБУ ожидают, что к концу текущего года инфляция снизится до 6,3%, к началу 2020 года составит 5%±1%, а в конце следующего года достигнет среднесрочной цели 5%. В НБУ ожидают, что в течение этого периода темпы экономического роста составят 3−4%.

В НБУ отметили, что повысили свои предыдущие экономические прогнозы (с от 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9% до 3,2% в 2020 году) в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Также в НБУ ожидают, что росту экономики до 3,7% в 2020 году будет способствовать смягчение монетарной политики и оживление экономической активности в мире.

Напомним, в конце мая Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз для украинской экономики. Эксперты этой организации считают, что уровень роста украинской экономики в этом году составит 2,7%.