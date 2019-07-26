Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
НБУ ожидает снижения темпов инфляции, фото: Juanedc

Нацбанк опубликовал прогноз по инфляции и экономическому росту на ближайшие годы (ДОКУМЕНТ)

26 июл 2019, 12:27
999

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал обновленные экономические прогнозы для Украины на ближайшие годы.

Loading...

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете за июль 2019 года, опубликованном на сайте ведомства.

Так, в НБУ ожидают, что к концу текущего года инфляция снизится до 6,3%, к началу 2020 года составит 5%±1%, а в конце следующего года достигнет среднесрочной цели 5%. В НБУ ожидают, что в течение этого периода темпы экономического роста составят 3−4%.

В НБУ отметили, что повысили свои предыдущие экономические прогнозы (с от 2,5% до 3% в 2019 году и с 2,9% до 3,2% в 2020 году) в связи с устойчивым внутренним спросом, лучшими условиями торговли и ожидаемым увеличением урожая зерновых.

Также в НБУ ожидают, что росту экономики до 3,7% в 2020 году будет способствовать смягчение монетарной политики и оживление экономической активности в мире.

Напомним, в конце мая Всемирный банк опубликовал обновленный прогноз для украинской экономики. Эксперты этой организации считают, что уровень роста украинской экономики в этом году составит 2,7%.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

СБУ откроет дело в отношении Порошенко по решению суда

Суд обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко в связи с заявлением о возможном захвате государственной власти последним

Новости Украины
13:42

НАБУ осуществляет обыски в Окружном административном суде Киева

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют обыски в Окружном административном суда города Киева в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений его главой

Новости Украины
13:22

Моряки с задержанного СБУ танкера уже в Москве и говорят, что давать показания в Украине не будут

Моряки с российского танкера, задержанного Службой безопасности Украины в порту в Одесской области, прибыли в Москву и заявили, что не будут давать показания в украинском суде

Новости Украины
10:46
Новости партнеров
Загрузка...