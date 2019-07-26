Кличко подал в суд на канал Коломойского. Фото: Цензор.НЕТ

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Виталий Кличко, мэр Киева, подал в суд на канал «1+1» олигарха Игоря Коломойского.

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Канал занимается политическими манипуляциями, заявил мэр на пресс-конференции относительно ситуации вокруг Киевской городской государственной администрации и давления на столичные власти.

Ложь, манипуляции, откровенно сфабрикованная информация… Я и мой брат подали иск в суд на канал «1+1». Там поливают грязью меня и уже добрались до моего брата Владимира, — утверждает Кличко.

По словам городского головы, заявления о неангажированности канала не соответствуют действительности, поскольку его руководитель является не только представителем политической силы, но и главным претендентом на пост главы КГГА.

Кличко также заявил, что киевлян хотят лишить права избирать власть в городе.

Против меня развернута широкая кампания по дискредитации, которую инициируют соратники Януковича, — добавил мэр Киева.

В частности, по его словам, и недавно открытый пешеходный мост в Киеве стал объектом политических манипуляций.

Мост не стоит 400 млн. Его цена 270 млн, такая цена была и осталась, — утверждает Кличко.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможную растрату средств при строительстве так называемого «моста Кличко» — пешеходного стеклянного перехода между парками «Крещатый» и «Владимирская горка» в центре Киева. По данным бюро, во время его сооружения не был проведен архитектурный конкурс, а заказ на строительство якобы передали фирме, которую связывают с Кличко. Кроме того, есть вопросы к прозрачности финансовых расходов на строительство моста.