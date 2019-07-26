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Ракурс
Кличко подав до суду на канал Коломойського. Фото: Цензор.НЕТ

Кличко подав до суду на канал Коломойського (ВІДЕО)

26 лип 2019, 12:21
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Віталій Кличко, міський голова Києва, подав до суду на канал «1+1» олігарха Ігоря Коломойського.

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Канал займається політичними маніпуляціями, заявив мер на прес-конференції щодо ситуації довкола Київської міської державної адміністрації та тиску на столичну владу.

Брехня, маніпуляції, відверто сфабрикована інформація… Я і мій брат подали позов до суду на канал «1+1». Там поливають брудом мене і вже добралися до мого брата Володимира, — стверджує Кличко.

За словами міського голови, заяви про незаангажованість каналу не відповідають дійсності, оскільки його керівник є не лише представником політичної сили, а й головним претендентом на посаду очільника КМДА.

Кличко також заявив, що киян хочуть позбавити права обирати владу в місті.

Проти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації, яку ініціюють соратники Януковича, — додав мер Києва.

Зокрема, за його словами, і недавно відкритий пішохідний міст у Києві став об'єктом політичних маніпуляцій.

Міст не коштує 400 млн. Його ціна 270 млн, такою ціна була і залишилася, — стверджує Кличко.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розслідує ймовірну розтрату коштів під час будівництва так званого «мосту Кличка» — пішохідного скляного переходу між парками «Хрещатий» і «Володимирська гірка» в центрі Києва. За даними бюро, під час його спорудження не було проведено архітектурний конкурс, а замовлення на будівництво нібито передали фірмі, яку пов’язують із Кличком. Окрім того, є запитання до прозорості фінансових витрат на будівництво мосту.

Джерело: Ракурс


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