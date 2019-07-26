Однопартійна більшість в Україні несе ризики – посол ЄС. Фото: "Телеканал 24"

https://racurs.ua/ua/n124789-odnopartiyna-bilshist-v-ukrayini-nese-ryzyky-posol-ies.html

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Однопартійна більшість у новій Верховній Раді несе не тільки позитив, а й також означає певні ризики — так вважають в Євросоюзі, сподіваючись на прискорення процесу проведення реформ в Україні.

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За словами посла Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, ЄС сподівається, що, незважаючи на всі побоювання, однопартійну більшість нова влада України використає із хорошою метою — для прискорення реформ. Також він повідомив про несправедливість заяв щодо «узурпації влади», так як вибори пройшли чесно і демократично. Про це Мінгареллі розповів у своєму інтерв’ю «Європейській правді».

Посол ЄС відзначив, що у перемозі «Слуги народу» в повній мірі відбилася воля українських громадян. В цілому, як підкреслив Мінгареллі, за останні роки Україна суттєво змінилася на кращу сторону в різних галузях — політичній, економічній і соціальній.

Але все ж, незважаючи на проведення ряду вагомих реформ, велика частина українців не відчула їх впливу на своє повсякденне життя. Саме тому, на думку Мінгареллі, українські громадяни вирішили повністю змінити владу і позбутися від попереднього політичного класу.

Нагадаємо, що під час інтерв’ю Мінгареллі також повідомив про необхідність перезапуску Національного агентства з попередження корупції. Свою думку він пояснив тим, що дане відомство не здатне перевіряти електронні декларації.