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Ракурс
Однопартийное большинство в Украине несет риски – посол ЕС. Фото: "Телеканал 24"

Однопартийное большинство в Украине несет риски — посол ЕС

26 июл 2019, 12:15
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Однопартийное большинство в новой Верховной Раде несет не только позитив, но и также означает определенные риски — так считают в Евросоюзе, надеясь на ускорение процесса проведения реформ в Украине.

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По словам посла Евросоюза в Украине Хюга Мингарелли, ЕС надеется, что, несмотря на все опасения, получившееся однопартийное большинство новая власть Украины использует с хорошей целью — для ускорения реформ. Также он сообщил о несправедливости заявлений об «узурпации власти», так как выборы прошли честно и демократично. Об этом Мингарелли рассказал в своем интервью «Европейской правде».

Посол ЕС отметил, что в победе «Слуги народа» в полной мере отразилась воля украинских граждан. В целом, как подчеркнул Мингарелли, за последние годы Украина существенно изменилась в лучшую сторону в различных отраслях — политической, экономической и социальной.

Но все же, несмотря на проведение ряда весомых реформ, большая часть украинцев не почувствовала их влияния на свою повседневную жизнь. Именно поэтому, по мнению Мингарелли, украинские граждане решили полностью изменить власть и избавиться от предшествующего политического класса.

Напомним, что во время интервью Мингарелли также сообщил о необходимости перезапуска Национального агентства по предупреждению коррупции. Свое мнение он объяснил тем, что данное ведомство не способно проверять электронные декларации.


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