Хюг Мингарелли, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n124787-napk-neobhodimo-perezapustit-posol-es-mingarelli.html

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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) необходимо перезапустить в связи с неспособностью этого ведомства проверять электронные декларации.

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Такое мнение в интервью изданию «Европейская правда» высказал посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли.

Мы считаем, что они должны получить те средства и тех людей, которые позволят им быть более эффективными, — подчеркнул Мингарелли, отметив, что по какой-то причине НАПК не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций.

В то же время он подчеркнул, что не будет давать указаний относительно изменений в НАПК.

Мингранелли отметил, что начало работы автоматической проверки электронных деклараций является одним из условий, выполнение которых необходимо для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза — кредита на сумму 500 млн евро с процентной ставкой, близкой к нулевой.

Мингранелли убежден, что выполнить все необходимые условия для получения транша можно до конца этого года при наличии политической воли.

Напомним, Мингранелли заявил, что завершение процесса выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) устранит препятствия для подписания соглашения об «открытом небе» между Украиной и ЕС.